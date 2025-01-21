В США предупредили генсека НАТО об угрозе из-за Трампа

Риттер: Марк Рютте станет последним генсеком НАТО из-за политики Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп «перекроет кислород» НАТО, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, глава государства поступит таким образом ради спасения США. Риттер прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, поздравившего Трампа с инаугурацией и отметившего, что благодаря альянсу Запад сможет достичь мира через силу.

«Ты последний генеральный секретарь тонущего корабля под названием НАТО. Трамп вас не спасет», — предупредил его экс-разведчик.

Ранее Трамп захотел заставить НАТО увеличить расходы на оборону альянса до 5 процентов от ВВП стран — участниц блока. По данным Financial Times, глава государства может согласиться на целевой показатель в 3,5 процента.