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00:43, 21 января 2025Мир

В США предупредили генсека НАТО об угрозе из-за Трампа

Риттер: Марк Рютте станет последним генсеком НАТО из-за политики Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп «перекроет кислород» НАТО, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, глава государства поступит таким образом ради спасения США. Риттер прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, поздравившего Трампа с инаугурацией и отметившего, что благодаря альянсу Запад сможет достичь мира через силу.

«Ты последний генеральный секретарь тонущего корабля под названием НАТО. Трамп вас не спасет», — предупредил его экс-разведчик.

Ранее Трамп захотел заставить НАТО увеличить расходы на оборону альянса до 5 процентов от ВВП стран — участниц блока. По данным Financial Times, глава государства может согласиться на целевой показатель в 3,5 процента.

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