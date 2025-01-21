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21:45, 21 января 2025Мир

В США рассказали о самом главном вызове для нынешнего поколения американцев

Политик Стефаник назвала Китай самым главным вызовом для американцев
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Китай на сегодняшний день останется самым главным вызовом национальной безопасности США для нынешнего поколения американцев. Таким мнением поделилась кандидат на должность постпреда при ООН Элиз Стефаник, пишет РИА Новости.

«Они являются главными похитителями интеллектуальной собственности. Они являются самой значительной проблемой национальной безопасности», — отметила Стефаник на слушаниях в Сенате, комментируя вызовы для США со стороны КНР.

17 января президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора договорились создать стратегический канал связи между Вашингтоном и Пекином. Как отмечалось, данная инициатива позволит двум государствам обмениваться информацией «по основным вопросам, представляющим общий интерес для двух стран».

Ранее Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином. По его словам, разговор «был очень хорошим как для Китая, так и для США».

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