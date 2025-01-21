В США рассказали о самом главном вызове для нынешнего поколения американцев

Политик Стефаник назвала Китай самым главным вызовом для американцев

Китай на сегодняшний день останется самым главным вызовом национальной безопасности США для нынешнего поколения американцев. Таким мнением поделилась кандидат на должность постпреда при ООН Элиз Стефаник, пишет РИА Новости.

«Они являются главными похитителями интеллектуальной собственности. Они являются самой значительной проблемой национальной безопасности», — отметила Стефаник на слушаниях в Сенате, комментируя вызовы для США со стороны КНР.

17 января президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора договорились создать стратегический канал связи между Вашингтоном и Пекином. Как отмечалось, данная инициатива позволит двум государствам обмениваться информацией «по основным вопросам, представляющим общий интерес для двух стран».

Ранее Трамп оценил переговоры с Си Цзиньпином. По его словам, разговор «был очень хорошим как для Китая, так и для США».