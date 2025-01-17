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18:16, 17 января 2025Мир

США и Китай создадут стратегический канал связи

CCTV: Трамп и Си Цзиньпин договорились создать стратегический канал связи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: White House / Globallookpress.com

Избранный президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора договорились создать стратегический канал связи между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

По его информации, эта инициатива позволит США и Китаю обмениваться информацией «по основным вопросам, представляющим общий интерес для двух стран».

При этом Си подчеркнул в беседе, что вопрос принадлежности Тайваня остается важным для Пекина. «Тайваньский вопрос связан с национальным суверенитетом и территориальной целостностью Китая, и мы надеемся, что Соединенные Штаты подойдут к нему осмотрительно», — передает CCTV слова китайского лидера.

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Ранее Трамп оценил переговоры с Си. По его словам, разговор «был очень хорошим как для Китая, так и для США».

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