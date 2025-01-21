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05:28, 21 января 2025Мир

В США рассказали об ударе по проукраинским республиканцам

WE: Проукраинские республиканцы лишились главенства в комитетах конгресса США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amanda Wolbert / Unsplash

Отставка конгрессменов Майкла Маккола и Майка Тернера стала серьезным ударом по проукраинским республиканцам. Об этом сообщает Washington Examiner.

Как отмечается в статье, в Палате представителей у Киева были республиканские союзники в лице глав трех важнейших комитетов, но после ухода Маккола и Тернера остался лишь один — руководитель комитета по делам вооруженных сил Майк Роджерс, сохранивший свой пост.

Кроме того, освободившиеся места заняли конгрессмены Брайан Маст и Рик Кроуфор, выступившие против последнего пакета помощи Украине, пишет издание.

Тернер занимал должность главы комитета по разведке, но 15 января спикер палаты представителей Майк Джонсон освободил его от этой должности. В свою очередь, Маккол добровольно отказался от своего поста главы комитета по иностранным делам в новом созыве конгресса.

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