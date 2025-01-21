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17:03, 21 января 2025Экономика

В ЦБ сообщили о заметном снижении внешнего долга России

ЦБ: Внешний долг России снизился на 27,49 миллиарда долларов к началу 2025 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

По состоянию на 1 января 2025 года внешний долг России сократился на 27,49 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

К началу этого года размер внешнего долга РФ упал на 8,7 процента и составил 290,4 миллиарда долларов. Для сравнения, в первых числах января 2024-го внешний долг России составлял 317,89 миллиарда.

В регуляторе связали заметное сокращение внешнего долга РФ с рядом факторов. К числу основных причин ЦБ отнес снижение задолженности по суверенным ценным бумагам, а также сокращение обязательств различных секторов по привлеченным кредитам и займам.

Ранее агентство РИА Новости сообщило о снижении внешнего долга России до исторического минимума. По итогам третьего квартала 2024 года показатель сократился до 14,5 процента ВВП страны. В расчете на одного жителя достигнутый результат оказался лучшим за 19 лет и составил 2008 долларов.

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