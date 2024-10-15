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06:12, 15 октября 2024Экономика

Внешний долг России достиг нового исторического минимума

Внешний долг России к ВВП достиг нового исторического минимума в 14,5 %

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Внешний долг России к ВВП достиг нового исторического минимума. Об этом сообщает РИА Новости;

Отмечается, что, по итогам третьего квартала, внешний долг сократился до наименьших за всю историю до 14,5 процента. В расчете на одного жителя, показатель лучший с 2005 года — лишь 2 008 долларов.

Ранее сообщалось, что внешний долг России во втором квартале текущего года составил 306,1 миллиарда долларов, рост составил 1,11 процента. При этом, показатель на 3,4 процента ниже уровня начала 2024 года.

По итогам первого квартала 2024 года внешний долг России снизился на 12,8 миллиарда долларов. В апреле регулятор заявил, что данный показатель опустился до своего минимального с октября 2006 года значения — 304 миллиардов.

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      Юлия Мискевич
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