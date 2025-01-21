В Запорожской области опровергли сообщения о завышении цен на газификацию

В Запорожской области опровергли данные о долгом ожидании подключения газа

Распространившаяся в украинских СМИ информация о высокой стоимости подключения газа для жителей Запорожской области, оказалась недостоверной. В Минэнерго региона эти данные назвали фейком.

Украинское агентство РИА-Мелитополь написало, что за подключение газа жителям приходится платить порядка 300 тысяч рублей. Кроме того, местные якобы жалуются на то, что ждут подключения год и дольше.

В Минэнерго Запорожской области поспешили отреагировать на эти сообщения. Там объяснили, что для получения услуги необходимо соблюдение ряда условий — в частности, дом должен находиться в населенном пункте, который уже газифицирован, а владельцы участков должны иметь правоустанавливающие документы на домовладение и земельный участок. При соблюдении всех условий, согласно законодательству РФ, газификация происходит в срок до 135 дней. Что касается якобы высокой стоимости подключения газа, Минэнерго указало, что программа предоставляет жителям области возможность бесплатного подключения газа от распределительной сети газопровода до границ их участков. Также уточняется, что работы по строительству сети газопотребления и приобретению газоиспользующего оборудования для льготных категорий граждан компенсируются за счет финансовых средств из российского бюджета. Ведомство призвало доверять информации только из официальных источников.

В Запорожской области в августе 2024 года начала действовать программа социальной газификации. Жители региона могут провести бесплатно газ до границ своих участков, говорил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. До этого Минэнерго России сообщало, что государственное унитарное предприятие республики Крым «Черноморнефтегаз» станет оператором по газу в Запорожской и Херсонской областях и займется догазификацией регионов. Глава региона тогда отмечал, что Запорожская область в 2024 году получит 58,2 миллиона рублей на социальную газификацию.

В 2023 году Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным пообещал за год обеспечить полную газификацию Запорожской области. На тот момент из 13-ти районов области не газифицированными оставались четыре. Президент выразил уверенность, что властям Запорожской области удастся реализовать эти планы.

Информация о длительном ожидании газификации и высокой стоимости газа для жителей Запорожской области не получила широкого освещения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».