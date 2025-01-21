Вдова солиста «На-На» высказалась о травле Анны Седоковой

Вдова солиста «На-На» Левкина призвала остановить травлю певицы Анны Седоковой

Близкие солиста группы «На-На» Владимира Левкина заступились за Анну Седокову. Его вдова и дочь выразили поддержку певице в программе «Ты не поверишь!».

«Люди просто не понимают человеческого горя. Маму критиковали даже за то, что она пришла на похороны без платка», — рассказала 12-летняя дочь Левкина Ника.

Вдова музыканта Марина добавила, что приняла историю Седоковой близко к сердцу, и назвала произошедшее трагедией. «Анечка не заслуживает всех этих оскорблений и грязных слов», — считает она.

Седокову также поддержал коллега Дмитрий Маликов, заявив, что Анна искренне оплакивает своего бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тимму.

Ранее стало известно об измене Седоковой погибшему бывшему мужу с известным футболистом. Об этом сообщил друг Тиммы Гатис Лининс.