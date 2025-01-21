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11:10, 21 января 2025Мир

В Японии ветер сдул в море груз с американского конвертоплана

В Японии на военных учениях США ветер сдул в море ящик с конвертоплана
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

В ходе военных учений США в Японии ветер сдул в море ящик с грузом, который планировалось сбросить с американского конвертоплана Osprey на аэродроме. Об этом сообщает издание Kyodo.

По данным издания, американские военнослужащие в ходе тренировки должны были сбросить ящик весом до 450 килограммов на аэродроме острова Иэ в префектуре Окинава, однако сильный порыв ветра сдул груз в море. Военные осмотрели акваторию, но не смогли найти утерянный ящик.

Министр обороны Японии Гэн Накатани выступил с комментарием, назвав случившееся прискорбным. По его словам, Вашингтон уже получил от Токио запрос на обеспечение безопасности в зоне учений, чтобы подобные ситуации не повторялись. Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки также потребовал начать расследование, отметив, что произошедшее беспокоит местное население и могло привести к трагедии.

17 января в МИД КНДР назвали США виновником нестабильной ситуации на Корейском полуострове из-за учений, проводимых в этом регионе.

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