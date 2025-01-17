В КНДР назвали главного виновника нестабильной ситуации вокруг Корейского полуострова

МИД КНДР назвал США виновником нестабильной ситуации на Корейском полуострове

Проводимые США и их союзниками учения вокруг Корейского полуострова в Пхеньяне расценивают как военную провокацию и намерены пользоваться своим правом на самооборону. Об этом заявили в МИД КНДР, передает «Интерфакс».

«Именно США являются главным виновником создания нестабильной ситуации в регионе», — отмечается в заявлении.

В Пхеньяне отмечают, что на Корейском полуострове на этом фоне растут риски вооруженного столкновения и выразили озабоченность провокацией США и их сателлитов-союзников. «Будут приняты более интенсивные меры по пользованию нашим правом на самооборону в целях защиты суверенных прав и интересов безопасности государства», — заключили в ведомстве.

В декабре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын во время съезда Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) анонсировал «сверхжесткую ответную» стратегию в отношении США. Отмечается, что альянс США, Японии и Южной Кореи расширился как «агрессивный ядерный военный блок». Отдельно подчеркивается, что Сеул превратился в «последовательный антикоммунистический аванпост для США».