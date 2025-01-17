Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:30, 17 января 2025Мир

В КНДР назвали главного виновника нестабильной ситуации вокруг Корейского полуострова

МИД КНДР назвал США виновником нестабильной ситуации на Корейском полуострове
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Проводимые США и их союзниками учения вокруг Корейского полуострова в Пхеньяне расценивают как военную провокацию и намерены пользоваться своим правом на самооборону. Об этом заявили в МИД КНДР, передает «Интерфакс».

«Именно США являются главным виновником создания нестабильной ситуации в регионе», — отмечается в заявлении.

В Пхеньяне отмечают, что на Корейском полуострове на этом фоне растут риски вооруженного столкновения и выразили озабоченность провокацией США и их сателлитов-союзников. «Будут приняты более интенсивные меры по пользованию нашим правом на самооборону в целях защиты суверенных прав и интересов безопасности государства», — заключили в ведомстве.

В декабре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын во время съезда Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) анонсировал «сверхжесткую ответную» стратегию в отношении США. Отмечается, что альянс США, Японии и Южной Кореи расширился как «агрессивный ядерный военный блок». Отдельно подчеркивается, что Сеул превратился в «последовательный антикоммунистический аванпост для США».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Первая причина — это ты». Захарова ответила на вопрос об Украине цитатой из песни Игоря Николаева

      Россиянку задержали за сбор сведений для украинской разведки

      Врачи отключили пациента от системы жизнеобеспечения по нелепой ошибке

      Россиянка отправилась в Мексику и описала ее словами «повсюду хаос и солдаты с винтовками»

      В КНДР назвали главного виновника нестабильной ситуации вокруг Корейского полуострова

      Связанные с Китаем хакеры взломали компьютер главы Минфина США

      В Госдепе пригрозили изоляцией Грузии после нападения на экс-премьера

      Украинский депутат обвинил Зеленского в желании сорвать мирные переговоры

      Трамп поделился планами сделать Голливуд больше и сильнее

      Россиян предупредили о «бомбе» из-за ипотеки с низким взносом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше