КНДР анонсировала «сверхжесткую» стратегию в отношении США

ЦТАК: КНДР анонсировала «сверхжесткую ответную» стратегию в отношении США

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время съезда Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) анонсировал «сверхжесткую ответную» стратегию в отношении США. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В заключительной речи освещена сверхжесткая ответная стратегия в отношении США, которая будет последовательно осуществлена для защиты перспективных государственных интересов КНДР и обеспечения ее безопасности», — сообщило агентство.

Отмечается, что альянс США, Южной Кореи и расширился как «агрессивный ядерный военный блок». Отдельно подчеркивается, что Сеул превратился в «последовательный антикоммунистический аванпост для США».

Ранее Ким Чен Ын заявил, что США затягивают и обостряют конфликт на Украине, принимая безответственные меры.