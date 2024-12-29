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05:19, 29 декабря 2024Мир

КНДР анонсировала «сверхжесткую» стратегию в отношении США

ЦТАК: КНДР анонсировала «сверхжесткую ответную» стратегию в отношении США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время съезда Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) анонсировал «сверхжесткую ответную» стратегию в отношении США. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В заключительной речи освещена сверхжесткая ответная стратегия в отношении США, которая будет последовательно осуществлена для защиты перспективных государственных интересов КНДР и обеспечения ее безопасности», — сообщило агентство.

Отмечается, что альянс США, Южной Кореи и расширился как «агрессивный ядерный военный блок». Отдельно подчеркивается, что Сеул превратился в «последовательный антикоммунистический аванпост для США».

Ранее Ким Чен Ын заявил, что США затягивают и обостряют конфликт на Украине, принимая безответственные меры.

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