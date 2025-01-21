Власти российского города предложили жителям немедленно эвакуироваться без вещей

Администрация ЗАТО Комаровский призвала жителей города эвакуироваться из-за БПЛА

Администрация закрытого административно-территориального отделения (ЗАТО) Комаровский призвала жителей немедленно эвакуироваться из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале властей закрытого города.

Чиновники обратились к горожанам и предложили им эвакуироваться без вещей и оставаться в укрытии до получения дальнейших указаний.

«Настоятельно призываем вас к немедленной эвакуации в ближайшее укрытие (...) Ваше здоровье и безопасность — наш приоритет», — говорится в канале администрации ЗАТО.