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17:15, 21 января 2025Мир

Во Франции оценили один совет Трампа Макрону

Политик Филиппо: Совет Трампа Макрону выйти из ЕС был лучшим, который можно дать
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Совет, который президент США Дональд Трамп дал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону несколько лет назад о выходе Франции из Европейского союза (ЕС), является лучшим, который можно было дать. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х.

«Трамп дал Макрону совет о том, что Франции стоит выйти из Евросоюза. Это лучший совет, который он мог ему дать!» — отметил политик.

Филиппо также упрекнул французского лидера в отсутствии патриотизма, потому что тот отверг эту идею.

В июне 2018 года газета The Washigton Post (WP) сообщила, что Трамп предлагал Макрону торговую сделку на более выгодных условиях в обмен на выход Франции из Евросоюза.

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