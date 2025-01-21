Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:23, 21 января 2025Силовые структуры

Выступающего против СВО россиянина посадили в тюрьму за финансирование украинского легиона

Суд дал 8 лет противнику СВО Бобылеву за перевод денег украинскому легиону
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы россиянина Антона Бобылева за финансирование терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

На первые три года осужденного посадят в тюрьму, а оставшийся срок он проведет в колонии строгого режима.

Бобылев, настроенный против проводимой специальной военной операции (СВО) и принимаемых руководством России политических решений, осуществлял денежные переводы украинскому «Легиону "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), чьим приверженцем он был.

13 января сообщалось, что Окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Сургута Сергея Лошакова за госизмену — он вышел на связь с украинским представителем и финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Россию через два часа после инаугурации Трампа. Удары наносились по нефтебазе и авиазаводу

      Россиянина осудят за совершенные 33 года назад преступления

      Украинский куратор обещал три миллиона рублей поджигателям российского вертолета и обманул

      Названа причина решения Трампа повременить с введением пошлин на товары из Китая

      Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы

      Врач раскрыл эффективный способ укрепить иммунитет

      У звезды «Солдат» резко ухудшилось состояние здоровья

      Певица Zivert снялась в похожих на мужские трусах

      Момент уничтожения беспилотника у авиационного завода над Смоленском попал на видео

      Савеловский рынок на севере Москвы сменил владельца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше