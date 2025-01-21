Выступающего против СВО россиянина посадили в тюрьму за финансирование украинского легиона

Суд дал 8 лет противнику СВО Бобылеву за перевод денег украинскому легиону

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы россиянина Антона Бобылева за финансирование терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

На первые три года осужденного посадят в тюрьму, а оставшийся срок он проведет в колонии строгого режима.

Бобылев, настроенный против проводимой специальной военной операции (СВО) и принимаемых руководством России политических решений, осуществлял денежные переводы украинскому «Легиону "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), чьим приверженцем он был.

13 января сообщалось, что Окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приговорил к девяти годам колонии строгого режима жителя Сургута Сергея Лошакова за госизмену — он вышел на связь с украинским представителем и финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ).