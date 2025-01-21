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16:21, 21 января 2025Россия

Закончившийся стрельбой конфликт мигрантов с российским депутатом сняли на видео

Депутат ГД Матвеев показал видео закончившегося стрельбой конфликта с мигрантами
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Закончившийся стрельбой конфликт мигрантов с депутатом Кировского райсовета Самары Сергея Турусина сняли на видео. Кадры показал депутат Госдумы Михаил Матвеев в Telegram.

На опубликованном ролике видно, как агрессивно настроенные мужчины в присутствии сотрудников полиции матерятся и угрожают расправой Турусину и женщине, которая попросила его помочь ей безопасно покинуть место конфликта, свидетельницей которого она стала. Полицейские с трудом удерживают названных Матвеевым мигрантами мужчин от насилия, однако, как отмечает парламентарий в подписи к видео, никого не задерживают.

Как рассказал Матвеев, после его публикации на случившееся отреагировали в Следственном комитете, назвав инцидент потасовкой. «Когда пьяные дебоширы блокируют вывоз в автомобиле девушки, которой они угрожают расправой, выбивают в нем окна, тычут в депутата ножами, угрожают, то это "потасовка"? И кто тут "местные жители"?» — возмутился депутат.

Как сообщалось ранее, Турусин оказался в центре конфликта, возникшего, как утверждается, у мигрантов с одной из местных жительниц. Женщина попросила депутата сопроводить ее в безопасное место, и при ее попытке уехать с места инцидента мигранты напали на депутата с ножами. Турусин открыл стрельбу из травматического пистолета.

ЖЗЛ
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