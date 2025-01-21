Залужный: Киев отказался от идеи наступления на трех направлениях

В 2023 году руководство Украины и партнеры Киева отказывались от плана Генштаба вести наступление по трем направлениям, настаивая на концентрации силы на одном. Подробностями этого поделился экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посол в Великобритании Валерий Залужный в своей книге «Моя Война», содержание которой приводит «Украинская правда».

По его словам, в 2023 году Генштаб ВСУ распланировал наступательную операцию по трем направлениям. От этого плана отказывались как представители США (например, бывший председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли), так и руководство Украины в пользу концентрации силы на одном направлении.

По мнению экс-главкома, последний план привел бы к большим потерям солдат и техники, которой в 2023 году было в достатке.

Залужный пишет, что этот внутренний конфликт едва не перерос в глобальный. Экс-главком заявил, что спасло от этого интервью американской газете Washighton Post (WP). «Интервью, которое успокоило пыл одних и вернуло на землю других», — написал в своей книге Залужный.

Ранее Telegraf со ссылкой на представителя партии бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщало, что Валерий Залужный превратился в икону для простых украинцев. «Он стал мифом, иконой. Это такой украинский дядька, с которым себя ассоциируют простые украинцы», — написал источник.