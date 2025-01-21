Залужный рассказал о неготовности ВСУ к началу конфликта

Залужный: ВСУ не были готовы к началу конфликта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не были готовы к началу конфликта и к управлению операциями на нескольких направлениях. Об этом заявил бывший главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный в своей книге, передает «Украинская правда».

«Уже в первый месяц своего пребывания в статусе главнокомандующего, в августе 2021-го, Залужный был поражен неготовностью системы управления ВСУ к управлению операциями и всей вооруженной борьбой», — приводит издание слова экс-главкома.

По его словам, он сам причастен к созданию системы, которая была бы эффективна для боевых действий на двух направлениях одновременно, а непосредственно перед началом конфликта у ВСУ не хватало боевых частей, вооружения и техники. Главная трагедия, как отмечает Залужный, состояла в отсутствии противоракетной обороны у Украины.

Ранее Залужный рассказал, что в 2023 году руководство Украины и партнеры Киева отказывались от плана Генштаба вести наступление по трем направлениям, настаивая на концентрации силы на одном. По мнению экс-главкома, последний план привел бы к большим потерям солдат и техники, которой в 2023 году было, по его словам, в достатке.

