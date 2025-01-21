Заслуженному лесоводу России дали срок за продажу древесины мебельным фабрикам

Заслуженного лесовода приговорили к 10 годам колонии за хищение леса

В Московской области к 10 годам колонии за мошенническое хищение древесины и незаконную рубку приговорили заслуженного лесовода России — бывшего заместителя председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Александра Прокопченко. Об этом во вторник, 21 января, в своем Telegram-канале сообщает прокуратура региона.

Как установил суд, в 2015 год Алексей Прокопченко и бывший гендиректор Мособллеса Наталья Нефедьева создали преступное сообщество, в которое вовлекли глав подведомственных учреждений. Суть афер состояла в рубке деревьев на основании поддельных документов. В результате с 2016 по 2021 год под видом санитарно-оздоровительных рубок были вырублены гектары здорового леса, который продали на различные мебельные фабрики.

Ущерб от действий ОПГ оценивается в 50 миллионов рублей. Приговором суда Наталья Нефедьева осуждена к 9 годам колонии, остальные соучастники получили срок от 5 до 8 лет колонии.

25 ноября 2024 года Никулинский суд Москвы приговорил к 17 годам лишения свободы бывшего начальника департамента имущественных отношений Минобороны России Дмитрия Куракина за хищение леса из воинских частей.