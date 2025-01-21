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15:14, 21 января 2025Силовые структуры

Заслуженному лесоводу России дали срок за продажу древесины мебельным фабрикам

Заслуженного лесовода приговорили к 10 годам колонии за хищение леса
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Собченко / Коммерсантъ

В Московской области к 10 годам колонии за мошенническое хищение древесины и незаконную рубку приговорили заслуженного лесовода России — бывшего заместителя председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Александра Прокопченко. Об этом во вторник, 21 января, в своем Telegram-канале сообщает прокуратура региона.

Как установил суд, в 2015 год Алексей Прокопченко и бывший гендиректор Мособллеса Наталья Нефедьева создали преступное сообщество, в которое вовлекли глав подведомственных учреждений. Суть афер состояла в рубке деревьев на основании поддельных документов. В результате с 2016 по 2021 год под видом санитарно-оздоровительных рубок были вырублены гектары здорового леса, который продали на различные мебельные фабрики.

Ущерб от действий ОПГ оценивается в 50 миллионов рублей. Приговором суда Наталья Нефедьева осуждена к 9 годам колонии, остальные соучастники получили срок от 5 до 8 лет колонии.

25 ноября 2024 года Никулинский суд Москвы приговорил к 17 годам лишения свободы бывшего начальника департамента имущественных отношений Минобороны России Дмитрия Куракина за хищение леса из воинских частей.

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