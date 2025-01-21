Зеленский высказался об отношениях с Трампом

Зеленский заявил о хороших отношениях с президентом США Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о хороших отношениях с новым лидером США Дональдом Трампом. Об этом украинский глава высказался на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, трансляция доступна на YouTube-канале Офиса президента страны.

Кроме того, по его словам, для Украины важно, чтобы вокруг Трампа было меньше «лишних голосов», которые доносят дезинформационную позицию. Зеленский также подчеркнул, что Европа должна быть громкой. Помимо этого, Киеву необходимо, чтобы президент США четко понимал все детали и риски.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и Европа не важны для Вашингтона. По его мнению, США не беспокоятся, что какая-то страна может перестать быть их союзником. Американская сторона убеждена, что Европа не может принести нечто существенное, добавил украинский лидер.