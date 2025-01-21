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05:02, 21 января 2025Ценности

Жена Роберта Паттинсона позагорала на песке в бикини

Жена актера Роберта Паттинсона Сьюки разместила фото в зеленом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Сьюки Уотерхаус

Сьюки Уотерхаус. Фото: @sukiwaterhouse

Жена актера Роберта Паттинсона, Сьюки Уотерхаус, разместила откровенное фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя возлюбленная знаменитости позагорала, лежа на песке, в темно-зеленом бикини, которое состояло из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок. При этом она продемонстрировала подтянутую и стройную фигуру. Вдобавок Уотерхаус распустила русые волосы и отказалась от косметики на лице.

В октябре 2024 года Роберт Паттинсон снялся в рекламе модного бренда. 38-летний артист примерил несколько образов из новой коллекции Dior Icons.

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