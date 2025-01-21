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15:03, 21 января 2025Из жизни

Женщина оказалась «мертва» из-за опечатки

В США женщину признали мертвой из-за опечатки в документе и лишили страховки
Юлия Юткина
Юлия Юткина
Nicole Paulino

Nicole Paulino. Кадр: NBC4 Washington

В городе Гейтерсберг, США, женщина по имени Николь Паулино неожиданно узнала, что по документам ее давно не стало. Об этом пишет Sky News.

Паулино выяснила, что «мертва», когда подавала заявление на продление водительских прав. Такая информация была в базе данных Управления транспортных средств штата Мэриленд, то же самое ей сказали в Налоговой службе США. «Я немного испугалась, не собираюсь врать, и удивилась, потому что я жива. Я здесь», — вспоминает женщина.

Из-за этого у матери и детей Паулино забрали медицинскую страховку. Женщина перестала получать ингаляторы, которые нужны ей как человеку, страдающему астмой. «Это очень-очень портит мою жизнь», — заявила она. Вскоре Паулино узнала, что ее признали недееспособной из-за опечатки в документе. Сотрудники похоронного бюро случайно набрали не ту цифру в номере социального страхования, когда подавали отчет о другом человеке.

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В конце концов путаницу признали. После проведенного расследования Паулино получила письмо, в котором утверждалось, что она снова официально жива.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон сотрудники больницы случайно отключили систему жизнеобеспечения пациента без согласия его семьи. Они перепутали мужчину с соседом по палате и попали под суд.

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