11-месячный ребенок почувствовал недомогание во время перелета в Азии и не выжил

TOI: 11-месячный ребенок не выжил во время перелета из Индии в Бахрейн

11-месячный ребенок почувствовал недомогание на рейсе неназванной иностранной авиакомпании в Азии и не выжил. Об этом пишет The Times of India (TOI).

Уточняется, что трагедия произошла во вторник, 21 января, во время перелета из Индии в Бахрейн. Младенцу по имени Фезин Ахмед из города Малаппурам оказали первичную медицинскую помощь на борту и после посадки срочно доставили в частную больницу. Однако там врачи констатировали его кончину. По данным полиции, ребенок сталкивался с медицинскими осложнениями с самого рождения.

Ранее восьмилетний ребенок потерял сознание на рейсе авиакомпании SkyWest Airlines в США. Упавшей в обморок девочке начали оперативно оказывать помощь, но спасти ее не удалось.

