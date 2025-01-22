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10:49, 22 января 2025Ценности

42-летняя Наталья Водянова снялась без штанов для модного бренда

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @luigiandiango / @ermannoscervino

Российская супермодель Наталья Водянова снялась в откровенной фотосессии для итальянского бренда Ermanno Scervino. Соответствующая публикация появилась на странице модной марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одном размещенном снимке 42-летняя манекенщица предстала в расстегнутой белой рубашке и кружевном бюстгальтере, отказавшись при этом от штанов. Она позировала перед камерой с разведенными в стороны ногами и держала сумку между ними.

Кроме того, известно, что Водянова за время съемки примерила полупрозрачное белое платье, а также укороченное серое пальто и мини-юбку. Вдобавок она продемонстрировала фигуру в желтом наряде и сияющем бюстгальтере.

В сентябре прошлого года Наталья Водянова появилась на показе Dior в откровенном образе.

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