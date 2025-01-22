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04:16, 22 января 2025Ценности

47-летняя ведущая «Дома-2» опубликовала откровенное фото в бикини

47-летняя ведущая Ольга Орлова снялась в красном бикини на Мальдивах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @olgaorlova1311

Бывшая участница поп-группы «Блестящие», ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова опубликовала откровенное фото в купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,9 миллиона подписчиков.

47-летняя знаменитость снялась на пляже во время отдыха с семьей на Мальдивах. Она предстала перед камерой в красном бикини, которое включало в себя топ-бандо и трусы с завязками на бедрах.

В то же время звезда уложила волосы в гладкий пучок, сделала маникюр с лаком в тон наряда и дополнила образ золотистыми кольцами и браслетом, а также цепочкой с крестом на шее.

Ранее Орлова раскрыла свой вес на фото в откровенном образе.

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