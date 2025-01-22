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05:36, 22 января 2025Культура

Акунину пригрозили штрафом за публикации без маркировки

В Таганский суд Москвы поступил новый протокол в отношении писателя Акунина
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Борис Акунина

Борис Акунина. Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Таганский суд Москвы поступил новый протокол в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за публикации в сети без соответствующей маркировки. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что, согласно части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее Акунин заявил, что не испытывает желания возвращаться в Россию. Как сообщил литератор, он больше десяти лет не живет в России, но в первые годы эмиграции скучал по стране и даже искал в интернете на картах знакомые московские улицы.

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