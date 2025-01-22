Акунину пригрозили штрафом за публикации без маркировки

В Таганский суд Москвы поступил новый протокол в отношении писателя Акунина

В Таганский суд Москвы поступил новый протокол в отношении писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за публикации в сети без соответствующей маркировки. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что, согласно части 4 статьи 19.34 КоАП РФ, ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Ранее Акунин заявил, что не испытывает желания возвращаться в Россию. Как сообщил литератор, он больше десяти лет не живет в России, но в первые годы эмиграции скучал по стране и даже искал в интернете на картах знакомые московские улицы.