Аналитик предсказала обрушение юаня из-за действий Трампа

Аналитик Мильчакова: Политика Трампа может обрушить юань и ослабить доллар

Политика, анонсированная президентом США Дональдом Трампом, может обернуться сокращением как американского, так и китайского ВВП. Таким прогнозом с «Лентой.ру» поделилась аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Она напомнила, что новый глава Белого дома с 1 февраля планирует поднять пошлины на импорт товаров из ряда стран. Предполагается, что для Китая они составят не больше десяти процентов, а для Мексики и Канады речь пойдет о 25 процентах. КНР может ответить на это своими пошлинами на американский импорт. Если случится и первое, и второе, то, как полагают эксперты, в течение четырех лет ВВП Китая уменьшится на 128 миллиардов долларов, а США — на 55 миллиардов. Кроме того, есть риски обрушения юаня.

Если США введут 25-процентную пошлину на канадскую нефть, это может обернуться очередным скачком инфляции в США и ослаблением доллара.

Мильчакова относит такое развитие событий к самому пессимистичному сценарию.

«У США сейчас просто появляется окно возможностей, чтобы заключить, как говорит Дональд Трамп, "хорошую сделку" и договориться с Китаем относительно наиболее спорных вопросов, в том числе связанных с взаимными поставками друг другу автомобилей и высокотехнологичной продукции», — предположила она.

Ранее сообщалось, что после того, как Трамп подтвердил планы по поводу 10-процентных пошлин на китайский импорт, начали падать главные фондовые индексы КНР.