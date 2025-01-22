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08:48, 22 января 2025Силовые структуры

Бастрыкин заинтересовался ситуацией с избиением мальчика медсестрой больницы

Глава СК потребовал доклад о ситуации с медсестрой, избившей мальчика в Белово
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Медсестру российской больницы обвинили в избиении мальчика тапком и тайком сняли на видео

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с медсестрой, которая применила насилие по отношению к мальчику в медицинском учреждении Кемеровской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Местные следователи уже организовали проведение процессуальной проверки. О ходе и результатах будет доложено Бастрыкину.

Ранее медсестру детской инфекционной больницы №3 города Белово обвинили в избиении тапком ребенка, который не хотел спать. Видео случившегося появилось в сети.

По словам очевидцев, женщина неоднократно проявляла жестокость к людям. Получил ли мальчик какие-либо травмы, не уточняется.

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