Бастрыкин заинтересовался ситуацией с избиением мальчика медсестрой больницы

Глава СК потребовал доклад о ситуации с медсестрой, избившей мальчика в Белово

Медсестру российской больницы обвинили в избиении мальчика тапком и тайком сняли на видео

Начало событий в новости Медсестру российской больницы обвинили в избиении мальчика тапком и тайком сняли на видео

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с медсестрой, которая применила насилие по отношению к мальчику в медицинском учреждении Кемеровской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении СК России.

Местные следователи уже организовали проведение процессуальной проверки. О ходе и результатах будет доложено Бастрыкину.

Ранее медсестру детской инфекционной больницы №3 города Белово обвинили в избиении тапком ребенка, который не хотел спать. Видео случившегося появилось в сети.

По словам очевидцев, женщина неоднократно проявляла жестокость к людям. Получил ли мальчик какие-либо травмы, не уточняется.

