Медсестру российской больницы обвинили в избиении мальчика тапком и тайком сняли на видео

Mash: В Кемеровской области медсестра избила не хотевшего спать мальчика

В Кемеровской области медсестру детской инфекционной больницы №3 города Белово обвинили в избиении тапком мальчика, который не хотел спать. Видео с произошедшим опубликовал Mash Siberia в Telegram.

Кадры сняты тайком, вероятно, другим пациентом, находившимся в палате. На них видно, как входящая в темное помещение медработница включает свет и начинает наносить удары стоявшему у прохода ребенку, которому на вид не больше 10 лет. «Пойдем к маме с папой поговорим! Пошли матери звонить!» — кричит медсестра и уводит мальчика. Получил ли он какие-либо травмы, не уточняется.

По информации издания, бывшие пациенты больницы сообщили, что женщина неоднократно проявляла жестокость к людям.

Следственный комитет Кемеровской области организовал доследственную проверку информации о насилии в отношении ребенка, а также других жалоб на медсестру.

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