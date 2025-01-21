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12:33, 21 января 2025Россия

Медсестру российской больницы обвинили в избиении мальчика тапком и тайком сняли на видео

Mash: В Кемеровской области медсестра избила не хотевшего спать мальчика
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Кемеровской области медсестру детской инфекционной больницы №3 города Белово обвинили в избиении тапком мальчика, который не хотел спать. Видео с произошедшим опубликовал Mash Siberia в Telegram.

Кадры сняты тайком, вероятно, другим пациентом, находившимся в палате. На них видно, как входящая в темное помещение медработница включает свет и начинает наносить удары стоявшему у прохода ребенку, которому на вид не больше 10 лет. «Пойдем к маме с папой поговорим! Пошли матери звонить!» — кричит медсестра и уводит мальчика. Получил ли он какие-либо травмы, не уточняется.

По информации издания, бывшие пациенты больницы сообщили, что женщина неоднократно проявляла жестокость к людям.

Следственный комитет Кемеровской области организовал доследственную проверку информации о насилии в отношении ребенка, а также других жалоб на медсестру.

Ранее в Воронежской области девочка вернулась из детского сада с вырванными волосами. Из-за задержки речевого развития ребенок не смог рассказать, что произошло. Воспитательница учреждения заявила, что дошкольники якобы бьются о стены и выдирают друг у друга волосы. В свою очередь, заведующая объяснила произошедшее патологическим выпадением волос.

ЖЗЛ
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