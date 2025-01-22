Бизнес-джет с пассажирами сел с отказавшим шасси, ударился носом и выпустил искры

News Break: Бизнес-джет Hawker экстренно сел в Миннеаполисе с отказавшим шасси

Самолет с пассажирами на борту экстренно сел с отказавшим шасси в США. Подробности раскрыл портал News Break.

Вечером 20 января бизнес-джет Hawker выполнял рейс из Форт-Лодердейла, штат Флорида, в аэропорт города Иден-Прери в Миннесоте. Во время полета пилоты доложили о проблеме с носовой стойкой шасси, и лайнер перенаправили в Миннеаполис.

При аварийной посадке самолет ударился носом о землю, выпустил сноп искр и дым. Тем не менее оба пилота и четверо пассажиров не пострадали и смогли покинуть борт. Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) начало расследование.

Ранее самолет Air Kasai совершил аварийную посадку в Конго и оказался в кустах. Из-за полученных повреждений двигатель лайнера загорелся.