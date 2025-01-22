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17:06, 22 января 2025Путешествия

Разработанный в СССР самолет загорелся после посадки в Африке и попал на видео

Actualite: Самолет Ан-26 совершил аварийную посадку в Конголо и загорелся
Мария Борисова
Мария Борисова

Грузовой самолет авиакомпании Air Kasai совершил аварийную посадку в Конголо, провинция Танганьика Демократической Республики Конго, и попал на видео. Подробности инцидента в Африке сообщает издание Actualite.

21 января перевозивший сигареты лайнер Ан-26, разработанный в СССР, выполнял рейс из города Гома. В воздухе он сообщил о технической неисправности, а при посадке был вынужден уйти на второй круг.

В результате воздушное судно оказалось в кустах, а из-за полученных повреждений у него загорелся правый двигатель. Пожар удалось быстро потушить силами жителей окрестностей, которые засыпали его песком.

Отмечается, что на борту лайнера было пять членов экипажа, никто из них не пострадал.

Ранее пилоты авиакомпании Azerbaijan Airlines увидели неопознанные летающие объекты (НЛО) во время рейса в Россию. На подлете к Москве экипаж доложил о похожих на огонь светящихся объектах.

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