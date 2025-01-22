Пилоты самолета с россиянами на борту увидели НЛО в небе

Пилоты летевшего в Москву самолета Azerbaijan Airlines увидели НЛО в небе

Пилоты самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines увидели неопознанные летающие объекты (НЛО) в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviainicident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Гянджы в Москву Airbus A320 20 января. На подлете к российской столице на высоте 1,9 тысячи метров экипаж доложил о похожих на огонь светящихся объектах.

Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил заход на аэродром назначения. В результате борт благополучно приземлился в аэропорту Внуково, никто не пострадал.

Ранее направлявшийся из-за рубежа в Россию самолет авиакомпании Jazeera Airways объявил сигнал срочности в небе. Инцидент случился со следовавшим из Кувейта в Москву пассажирским лайнером 20 января. Во время полета экипаж доложил о больном пассажире на борту.

