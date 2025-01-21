Летевший из-за рубежа в Москву пассажирский самолет объявил сигнал срочности в небе

Летевший в Москву самолет Jazeera Airways объявил сигнал срочности в небе

Летевший из-за рубежа в Россию самолет авиакомпании Jazeera Airways объявил сигнал срочности в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Кувейта в Москву пассажирским лайнером в понедельник, 20 января. Во время полета экипаж доложил о больном пассажире на борту.

Несмотря на это, командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. В результате самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

Больному потребовалась скорая по прибытии. О его нынешнем состоянии не сообщается.

Ранее направлявшийся в Москву самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент случился с летевшим из Сочи Airbus A320 18 января. Экипаж доложил о больном пассажире на борту и принял решение следовать на незапланированный аэродром.

