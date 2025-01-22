Британия отправила свои корабли следить за российским судном

МО Британии отправило два корабля следить за российским судном в Ла-Манше

Министерство обороны (МО) Великобритании отправило два корабля следить за российским океанографическим судном «Янтарь» в проливе Ла-Манш. Об этом сообщил глава ведомства Джон Хили на заседании парламента, передает РИА Новости.

«Я изменил Правила ведения боевых действий Королевского флота, чтобы наши военные корабли могли приблизиться к "Янтарю" и лучше отслеживать его», — подчеркнул министр.

Он уточнил, что для наблюдения за российским кораблем направлены фрегат HMS Somerset и морской патрульный корабль HMS Tyne. Это второй случай, когда «Янтарь» заходит в британские воды, до этого он был замечен там в ноябре, утверждает глава Минобороны. Тогда отслеживать корабль была направлена подводная лодка.

Хили считает, что судно якобы используется для сбора разведданных и шпионажа, а также собирает сведения о критически важной подводной инфраструктуре Великобритании. При этом корабль не нарушил международные правила навигации, добавил министр.

18 ноября военные корабли стран НАТО приступили к патрулированию Балтийского моря в рамках бессрочной миссии «Балтийский часовой» (Baltic Sentry), цель которой — повышение осведомленности альянса о происходящем в регионе.

