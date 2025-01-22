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18:43, 22 января 2025Силовые структуры

Бывшему главе Военно-строительной компании Минобороны России продлили арест

В Москве суд продлил до 23 марта арест экс-главе ВСК Минобороны РФ Белкову
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Тверской районный суд Москвы продлил до 23 марта срок ареста бывшего главы Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны России Андрея Белкова, обвиняемого в злоупотреблениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Романа Костенко.

По его словам, защита намерена обжаловать судебное решение, с которым не согласна.

Белкову вменяется часть 2 статьи 285.4 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. По версии следствия, он причастен к закупке томографа по завышенным ценам — за 121 миллион рублей.

О его задержании стало известно 24 июля 2024 года.

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