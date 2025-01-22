Бывшему главе Военно-строительной компании Минобороны России продлили арест

В Москве суд продлил до 23 марта арест экс-главе ВСК Минобороны РФ Белкову

Тверской районный суд Москвы продлил до 23 марта срок ареста бывшего главы Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны России Андрея Белкова, обвиняемого в злоупотреблениях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Романа Костенко.

По его словам, защита намерена обжаловать судебное решение, с которым не согласна.

Белкову вменяется часть 2 статьи 285.4 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. По версии следствия, он причастен к закупке томографа по завышенным ценам — за 121 миллион рублей.

О его задержании стало известно 24 июля 2024 года.