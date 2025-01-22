Бывших топ-менеджеров Нэклис-Банка осудили за аферы на 237 миллионов рублей

В Москве суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам Нэклис-Банка за аферы

В Москве суд приговорил бывшего предправления Нэклис-Банка Сергея Борискина к девяти годам колонии строгого режима за аферы на 237 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») УК РФ. Он должен возместить ущерб в размере 237 миллионов рублей. Экс-заместителя Борискина Наталью Акулову суд приговорил к восьми годам колонии общего режима.

Акционером Нэклис-Банка была бывшая жены основателя «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская. 10 марта 2020 года Банк России отозвал лицензию у финансовой организации.