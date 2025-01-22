Бывший участник КВН описал телеигру словами «деформирует чувство юмора»

Бывший участник КВН Кулик заявил, что телеигра деформирует чувство юмора

Актер, сценарист и блогер Евгений Кулик описал КВН словами «деформирует чувство юмора». Подробностями участия в телеигре он поделился в подкасте блогера Амирана Сардарова, доступном на YouTube-канале «Дневник хача».

Кулик вспомнил, что стал участником КВН случайно, когда члены команды института, в котором он учился, попросили его поддержать их на выступлении. По его словам, бесплатно посетить мероприятие могли только участники КВН, из-за чего он стал частью студенческой команды. «В основном чисто потусоваться гоняли, побухать, весело поехать куда-нибудь — это романтика КВН», — высказался бывший участник телеигры.

При этом актер заявил, что школа юмора начинается с КВН. «КВН также и деформирует чувство юмора, он его деформирует под эстраду. Ты не понимаешь, куда камеру поставить, чтобы снять крупняк, у тебя таких мыслей нет, комедия работает на крупняках. (...) Чтобы понять, как работает юмор, тебе нужно включить телефон и снять шутку, которую ты написал», — заключил он.

Ранее популярная российская юмористка, бывшая участница КВН Вера Котельникова рассказала об «алко-апокалипсисе» на связанных с КВН мероприятиях.