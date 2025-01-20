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09:06, 20 января 2025Интернет и СМИ

Бывшая участница КВН описала последствия употребления алкоголя словами «состояние ада»

Юмористка Котельникова назвала адом свое состояние после употребления алкоголя
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Вера Котельникова

Вера Котельникова. Кадр: Женя, давай! / YouTube

Популярная российская юмористка, бывшая участница КВН Вера Котельникова описала последствия употребления алкоголя словами «состояние ада». Подробностями она поделилась в проекте «Гуд морнинг шоу», запись доступна на YouTube.

Комик Константин Пушкин выразил мнение, что в результате употребления алкоголя у людей в худшую сторону меняется состояние, а также происходят когнитивные изменения. «Ты живешь такой волнистой жизнью», — отметил он.

Котельникова согласилась со словами коллеги и назвала алкоголь «реальным депрессантом». «Я вечно ревела пьяная, мне хватало чуть-чуть, чтобы я уже ушла в состояние ада», — высказалась Котельникова о влиянии на нее спиртных напитков.

Ранее Котельникова рассказала об «алко-апокалипсисе» на связанных с КВН мероприятиях. «Там точно что-то не так происходило, то есть там был "черный КВН", в целом был вайб такой», — заявила она. Юмористка объяснила, что на «черном КВН» не было никакой цензуры, а комики выступали с шутками на любые темы.

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