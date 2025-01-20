Бывшая участница КВН описала последствия употребления алкоголя словами «состояние ада»

Юмористка Котельникова назвала адом свое состояние после употребления алкоголя

Популярная российская юмористка, бывшая участница КВН Вера Котельникова описала последствия употребления алкоголя словами «состояние ада». Подробностями она поделилась в проекте «Гуд морнинг шоу», запись доступна на YouTube.

Комик Константин Пушкин выразил мнение, что в результате употребления алкоголя у людей в худшую сторону меняется состояние, а также происходят когнитивные изменения. «Ты живешь такой волнистой жизнью», — отметил он.

Котельникова согласилась со словами коллеги и назвала алкоголь «реальным депрессантом». «Я вечно ревела пьяная, мне хватало чуть-чуть, чтобы я уже ушла в состояние ада», — высказалась Котельникова о влиянии на нее спиртных напитков.

Ранее Котельникова рассказала об «алко-апокалипсисе» на связанных с КВН мероприятиях. «Там точно что-то не так происходило, то есть там был "черный КВН", в целом был вайб такой», — заявила она. Юмористка объяснила, что на «черном КВН» не было никакой цензуры, а комики выступали с шутками на любые темы.