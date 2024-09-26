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18:29, 26 сентября 2024Интернет и СМИ

Популярная юмористка рассказала об «алко-апокалипсисе» на связанных с КВН мероприятиях

Кадр: «Правило 34» / YouTube

Популярная российская юмористка, экс-участница КВН Вера Котельникова рассказала об «алко-апокалипсисе» на связанных с КВН мероприятиях. Подробностями она поделилась в своем подкасте «Правило 34», запись доступна на YouTube.

Котельникова вспомнила, как однажды посетила связанное с КВН мероприятие, на котором был «алко-апокалипсис». «Там точно что-то не так происходило, то есть там был "черный КВН", в целом был вайб такой», — заявила она.

Юмористка объяснила, что на «черном КВН» не было никакой цензуры, а комики выступали с шутками на любые темы. «Там вечно кто-то выходил с голым пенисом, вот такое мероприятие», — высказалась она. Гостья подкаста Ольга Парфенюк добавила, что на подобных мероприятиях участники КВН выступали с «очень грязными миниатюрами» и сравнила их с посвящениями студентов.

Ранее Котельникова оценила перспективу эмиграции. Она заявила, что уедет из России, если ей будет грозить уголовное наказание.

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      Олег Давыдов
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