Частный рейс, VIP-кортеж и номер люкс за тысячи евро в сутки. Что известно о роскошном отдыхе жены Зеленского в Швейцарии?

Жена Зеленского провела отпуск в отеле в Швейцарии за 773 тысячи рублей в сутки

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в январе была замечена на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии. Предполагается, что первая леди Украины посетила это популярное для зимнего отдыха место не с рабочим визитом. При этом, как оказалось, отпуск Елена Зеленская провела в роскошном отеле.

Зеленская арендовала огромный люкс с бассейном за тысячи евро в сутки

По имеющейся информации, супруга президента Украины остановилась в роскошном отеле Badrutt's Palace, работающем по системе «все включено». Для своего отдыха она выбрала просторный номер класса люкс площадью 120 квадратных метров с отдельными гостиной и спальней, панорамными окнами с видом на Альпы и озеро Санкт-Мориц. Кроме того, Зеленской были доступны бассейн и мини-бар. Стоила такая роскошь 7,5 тысячи евро в сутки (около 773 тысяч рублей).

Фото: Arnd Wiegmann / Globallookpress.com

Не менее роскошным оказалось и прибытие первой леди Украины на курорт: в Швейцарию она прилетела частным бортом, у трапа которого ее встретил VIP-кортеж — с участием двух Mercedes-Benz V-класса и раритетного Rolls-Royce Phantom VI.

При этом, как выяснилось, поселилась супруга украинского президента в швейцарском отеле под именем Мария Зеленская. Предполагается, что отпуск первой леди Украины в Санкт-Морице продлился с 15 по 19 января.

В Киеве опровергли информацию об отпуске Зеленской на горнолыжном курорте

О том, что первая леди Украины якобы отправилась на отдых в Швейцарию, сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем Telegram. Он опубликовал видео, на котором, по его словам, запечатлена прилетевшая на курорт супруга украинского президента вместе с детьми.

«Аэропорт самого крутого горнолыжного курорта Швейцарии Санкт-Мориц… приземляется самолет, которым пользуется президент Молдовы, и кортеж во главе с крутым роллс-ройсом забирает женщину, ну очень похожую на Елену Зеленскую, с детьми», — написал он.

Фото: Jarry / Tripelon / Gamma-Rapho / Getty Images

Впрочем, официальный Киев опроверг информацию, распространенную бывшим нардепом. В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) заявили, что на опубликованным им кадрах «видно лишь нескольких неизвестных, садящихся в кортеж». «Никаких четких признаков, по которым можно было бы идентифицировать первую леди или кого-либо из ее окружающих, на видео нет», — указали в ЦПД.

На Западе осудили супругу Зеленского за роскошный отдых

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал первую леди Украины за отдых в швейцарском Санкт-Морице. Он напомнил, что пока Зеленская проводит отпуск на элитном горнолыжном курорте, простые украинцы уходят из жизни в ходе конфликта.

«Пока сотни тысяч украинцев умирают, жена диктатора [Зеленского] отправилась на горнолыжный курорт Санкт-Мориц с детьми. <…> Великолепно», — указал он.