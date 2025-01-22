Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:23, 22 января 2025Ценности

Частный рейс, VIP-кортеж и номер люкс за тысячи евро в сутки. Что известно о роскошном отдыхе жены Зеленского в Швейцарии?

Жена Зеленского провела отпуск в отеле в Швейцарии за 773 тысячи рублей в сутки
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена в январе была замечена на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии. Предполагается, что первая леди Украины посетила это популярное для зимнего отдыха место не с рабочим визитом. При этом, как оказалось, отпуск Елена Зеленская провела в роскошном отеле.

Зеленская арендовала огромный люкс с бассейном за тысячи евро в сутки

По имеющейся информации, супруга президента Украины остановилась в роскошном отеле Badrutt's Palace, работающем по системе «все включено». Для своего отдыха она выбрала просторный номер класса люкс площадью 120 квадратных метров с отдельными гостиной и спальней, панорамными окнами с видом на Альпы и озеро Санкт-Мориц. Кроме того, Зеленской были доступны бассейн и мини-бар. Стоила такая роскошь 7,5 тысячи евро в сутки (около 773 тысяч рублей).

Фото: Arnd Wiegmann / Globallookpress.com

Не менее роскошным оказалось и прибытие первой леди Украины на курорт: в Швейцарию она прилетела частным бортом, у трапа которого ее встретил VIP-кортеж — с участием двух Mercedes-Benz V-класса и раритетного Rolls-Royce Phantom VI.

При этом, как выяснилось, поселилась супруга украинского президента в швейцарском отеле под именем Мария Зеленская. Предполагается, что отпуск первой леди Украины в Санкт-Морице продлился с 15 по 19 января.

В Киеве опровергли информацию об отпуске Зеленской на горнолыжном курорте

О том, что первая леди Украины якобы отправилась на отдых в Швейцарию, сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем Telegram. Он опубликовал видео, на котором, по его словам, запечатлена прилетевшая на курорт супруга украинского президента вместе с детьми.

«Аэропорт самого крутого горнолыжного курорта Швейцарии Санкт-Мориц… приземляется самолет, которым пользуется президент Молдовы, и кортеж во главе с крутым роллс-ройсом забирает женщину, ну очень похожую на Елену Зеленскую, с детьми», — написал он.

Фото: Jarry / Tripelon / Gamma-Rapho / Getty Images

Впрочем, официальный Киев опроверг информацию, распространенную бывшим нардепом. В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) заявили, что на опубликованным им кадрах «видно лишь нескольких неизвестных, садящихся в кортеж». «Никаких четких признаков, по которым можно было бы идентифицировать первую леди или кого-либо из ее окружающих, на видео нет», — указали в ЦПД.

На Западе осудили супругу Зеленского за роскошный отдых

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал первую леди Украины за отдых в швейцарском Санкт-Морице. Он напомнил, что пока Зеленская проводит отпуск на элитном горнолыжном курорте, простые украинцы уходят из жизни в ходе конфликта.

«Пока сотни тысяч украинцев умирают, жена диктатора [Зеленского] отправилась на горнолыжный курорт Санкт-Мориц с детьми. <…> Великолепно», — указал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский впервые изложил свою версию срыва Стамбульских соглашений. Почему мирное соглашение так и не подписали?

      Обнаружены следы крупнейшего двуного динозавра

      Российскую журналистку заподозрили в выдумывании историй для статей

      В Великобритании сдулся один из видов альтернативной энергетики

      Задержание участников ОПГ в российском регионе попало на видео

      Пропавший многодетный отец не выжил в ходе боев под Курском

      Доктор Мясников лег в постель со змеей и пожаловался на трудную работу

      Россиянина задержали за финансирование террористической организации

      Шольц назвал Трампа вызовом для Европы

      В Британии выступили против урегулирования Трампом конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше