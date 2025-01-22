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14:36, 22 января 2025Ценности

Раскрыты детали роскошного отдыха жены Зеленского на горнолыжном курорте

Mash: Елена Зеленская отдохнула в отеле за 773 тысячи рублей в сутки в Швейцарии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Norbert Eisele-Hein / Globallookpress.com

Раскрыты детали роскошного отдыха жены президента Украины Владимира Зеленского Елены на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Mash.

По данным издания, первая леди Украины остановилась в номере местного отеля, выбрав просторный люкс площадью 120 квадратных метров. Отмечается, что в номере с отдельными гостиной и спальней также предусмотрены панорамные окна с видом на Альпы и озеро Санкт-Мориц.

Помимо этого, в помещении есть бассейн и мини-бар, а сам отель работает по системе «все включено». Уточняется, что стоимость аренды составляет 7,5 тысячи евро в сутки (773 тысячи рублей).

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Известно, что Зеленская прилетела на курорт частным рейсом и зарегистрировалась в отеле под другим именем, представившись Марией Зеленской. Кроме того, от трапа самолета ее доставили VIP-кортежем — с участием двух Mercedes-Benz V-класса раритетного Rolls-Royce Phantom VI.

Ранее в январе жену Зеленского заметили на горнолыжном курорте в Швейцарии. Бывший народный депутат Игорь Мосийчук опубликовал кадры, на которых была запечатлена группа людей в аэропорту. Среди них, по мнению экс-нардепа, была Зеленская.

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