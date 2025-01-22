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09:02, 22 января 2025Ценности

Стилист Лисовец объяснил выбор наряда Мелании Трамп на инаугурации

Стилист Лисовец объяснил наряд Мелании Трамп на инаугурации настроением в мире
Екатерина Ештокина

Фото: Angelina Katsanis / Imagn Images / Reuters

Российский стилист Владислав Лисовец объяснил выбор наряда супруги президента США Дональда Трампа Мелании на инаугурации. Соответствующий комментарий приводит ТАСС.

По словам модного эксперта, образ первой леди США, состоящий из удлиненного пальто прямого кроя и плоской широкополой шляпы, отражает настроение ситуации в целом мире. Он уточнил, что наряд Трамп является женственным и строгим одновременно.

«Это настолько точное попадание, ведь он и женственный, и очень строгий, и брутальный во всех смыслах. Хоть многие и связывают его с образом Шапокляк, давайте будем честными: образ Шапокляк скопирован с Коко Шанель», — подчеркнул специалист.

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Кроме того, Лисовец назвал внешний вид жены Трампа элегантным, изысканным, смелым и «графичным», что сделало его одним из самых интересных за последние несколько лет. Особое внимание он уделил головному убору первой леди США. «Форма шляпы очень актуальна, она встречалась на нескольких показах. Именно такая форма сейчас в тренде. Шляпы всегда были важным акцентом, но именно эта — особенно», — добавил собеседник издания.

В заключение стилист отметил, что, несмотря на массовые шутки по поводу упомянутого наряда, он смотрелся стильно. «Важно не забывать, что всегда найдется повод для смеха, но в целом это выглядело очень стильно. Я был приятно удивлен. В ее прошлом наряде она тоже выглядела прекрасно», — подытожил Лисовец.

Ранее платье Мелании Трамп на балу после инаугурации вызвало ажиотаж в сети. Первая леди США выбрала для светского мероприятия оголяющее плечи черно-белое изделие с разрезом.

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