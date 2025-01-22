ChatGPT поставил мужчине диагноз и спас ему жизнь

Американец ощутил недомогание и узнал об опасном диагнозе благодаря искусственному интеллекту. Об этом мужчина рассказал на платформе Reddit.

Пользователь Ananymous717 сделал легкую тренировку в середине января, однако на следующий день проснулся абсолютно разбитым. Через два дня недомогание не прошло. Тогда мужчина решил описать свои симптомы ChatGPT. Искусственный интеллект посоветовал ему как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, потому что его симптомы похожи на случай рабдомиолиза. После этого мужчина подробнее изучил возможный диагноз и отправился в больницу.

После серии исследований врачи подтвердили версию ChatGPT. У мужчины действительно развился рабдомиолиз — синдром, при котором поврежденные мышечные ткани попадают в кровоток. Он может возникнуть при травме или перегреве мышц и в тяжелых случаях приводит к некрозу тканей, отказу почек и потере конечности. Мужчина провел в больнице под капельницами неделю. Он полностью выздоровел.

По его мнению, синдром развился у него не из-за интенсивности тренировки, а из-за обезвоживания и большой дозы кофеина.

Ранее сообщалось, что в Китае подросток попал в реанимацию после того, как учитель наказал его, заставив сделать тысячу приседаний. У него развился сильный рабдомиолиз с поражением печени.