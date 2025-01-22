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22:00, 22 января 2025Экономика

Долиной посоветовали смириться с потерей квартиры и пойти на мировое соглашение

Эксперт ОНФ Пожарская призвала Долину передать потерянную квартиру покупателю
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Народной артистке России Ларисе Долиной, в 2024 году обманутой мошенниками, следует смириться с потерей недвижимости и передать ее покупателю, который отдал деньги за квартиру. Сделать это певицу призвала эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская в разговоре с НСН.

Специалист подчеркнула, что, несмотря на то, что сделка является спорной, в ней есть добросовестный покупатель, заплативший за покупку квартиры. По мнению Пожарской, он не виноват в том, что звезда доверилась аферистам. «Как говорят юристы, спор по поводу этой жилплощади будет длиться до тех пор, пока не будет заключено мировое соглашение честь по чести.
Наверное, Ларисе Александровне будет легче смириться с потерей имущества, в качестве мирового соглашения уступить добросовестному приобретателю», — убеждена эксперт. Она добавила, что певице вряд ли удастся вернуть себе элитное жилье даже при имеющихся у нее связях и влиянии.

Ранее в этот же день стало известно, что суд продлил на два месяца арест фигурантам дела о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной.

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