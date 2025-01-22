Суд продлил на два месяца арест фигурантам дела о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной

Фигурантам дела о мошенничестве в отношении Долиной продлили арест на два месяца

Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста фигурантам дела о мошенничестве в отношении российской певицы Ларисы Долиной. Об этом в среду, 22 января, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По решению суда, фигуранты еще на два месяца останутся в СИЗО. Ходатайства защиты об изменении меры пресечения были отклонены.

Ранее суд постановил, что двое осужденных по уголовному делу должны будут выплатить пострадавшей артистке средства в размере 69 миллионов рублей.

В середине августа мошенники обманули Долину на 180 миллионов рублей и лишили квартиры. Речь идет об объекте площадью 236 квадратных метров в районе Хамовники.