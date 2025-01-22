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15:22, 22 января 2025Культура

Джастин Бибер отписался от жены в соцсетях и объяснился

Джастин Бибер заявил, что его страницу в Instagram взломали
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Джастин и Хейли Бибер

Джастин и Хейли Бибер. Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

Канадский певец Джастин Бибер объяснил, почему отписался от супруги, американской модели и дочери актера Стивена Болдуина Хейли Бибер в соцсетях. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам исполнителя, его страницу взломали неизвестные. «Кто-то зашел на мой аккаунт и отписался от моей жены», — сообщил артист.

Ранее сообщалось, что Хейли и Джастин Бибер решили не допускать родителей модели видеться с маленьким сыном. По словам инсайдеров, Биберы не одобряют взгляды семьи Болдуин на религию и политику.

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