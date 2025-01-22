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16:11, 22 января 2025Мир

Фицо заявил о действии в Словакии группы причастных к Майдану на Украине

Фицо: В Словакии действуют иностранные эксперты, причастные к Майдану на Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

В Словакии с целью свержения власти действует группа иностранных экспертов, причастных к Майдану на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, сообщает РИА Новости.

«В Словакии есть группа экспертов, которая участвовала в событиях в Грузии и которая активно участвовала в Майдане на Украине, эта группа финансируется из разных источников», — сказал он.

Политик предупредил, что в ходе обычных акций протеста могут быть предприняты попытки проникновения в правительственные здания.

Ранее Фицо рассказал, что словацкая оппозиция готовится к «майдану». Политик сделал заявление на фоне сведений, поступивших от словацкой контрразведки. В ведомстве сообщили, что в стране готовится «долгосрочная организованная операция влияния» с участием оппозиции.

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