Генштаб ВСУ рассказал о сложной обстановке на фронте

Генштаб ВСУ: обстановка на фронте остается сложной

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвал обстановку на фронте сложной. Об этом военное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакует наши позиции», — говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский созвонился с главой Генштаба США Чарльзом Брауном и сообщил ему о ситуации на фронте. Он также поблагодарил американского коллегу за положительную динамику в предоставлении материально-технической помощи, особенно — средств противовоздушной обороны и тяжелой техники.