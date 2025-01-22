Politico: ФРГ предложила ЕС ограничить доступ дипломатам из России

Германия предложила ограничить российским дипломатам доступ в Европейский союз (ЕС). Об этом со ссылкой на заявление МИД ФРГ сообщает американский журнал Politico.

«МИД в Берлине стремится ужесточить последствия таких [гибридных] атак (...) путем сокращения времени аккредитации и свободы передвижения владельцев российских дипломатических паспортов», — передает издание.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что период безраздельного доминирования США и их сателлитов в международных делах завершается.