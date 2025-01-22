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16:21, 22 января 2025Мир

Германия предложила ограничить российским дипломатам доступ в Европу

Politico: ФРГ предложила ЕС ограничить доступ дипломатам из России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Германия предложила ограничить российским дипломатам доступ в Европейский союз (ЕС). Об этом со ссылкой на заявление МИД ФРГ сообщает американский журнал Politico.

«МИД в Берлине стремится ужесточить последствия таких [гибридных] атак (...) путем сокращения времени аккредитации и свободы передвижения владельцев российских дипломатических паспортов», — передает издание.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что период безраздельного доминирования США и их сателлитов в международных делах завершается.

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