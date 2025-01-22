Глава дипломатии ЕС Каллас признала превосходство оборонной промышленности РФ

Российская оборонная промышленность значительно превосходит европейскую, заявила верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Трансляция мероприятия доступна на официальном сайте Европейского оборонного агентства (EDA)

«Российская оборонная промышленность в огромных количествах выпускает танки, планирующие бомбы и артиллерийские снаряды. За 3 месяца они могут выпустить больше оружия и боеприпасов, чем мы — за 12», — признала глава евродипломатии на ежегодной конференции EDA.

Ранее Каллас отказалась называть себя «ястребом России». Чиновница подчеркнула, что относится к России реалистично.