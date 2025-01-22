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17:38, 22 января 2025Мир

Глава евродипломатии похвалила оборонную промышленность России

Глава дипломатии ЕС Каллас признала превосходство оборонной промышленности РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российская оборонная промышленность значительно превосходит европейскую, заявила верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Трансляция мероприятия доступна на официальном сайте Европейского оборонного агентства (EDA)

«Российская оборонная промышленность в огромных количествах выпускает танки, планирующие бомбы и артиллерийские снаряды. За 3 месяца они могут выпустить больше оружия и боеприпасов, чем мы — за 12», — признала глава евродипломатии на ежегодной конференции EDA.

Ранее Каллас отказалась называть себя «ястребом России». Чиновница подчеркнула, что относится к России реалистично.

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