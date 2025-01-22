Каллас высказалась о своем отношении к России

Каллас: Я не ястреб России, а просто реалистично к ней отношусь

Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отказалась называть себя «ястребом России». Так о своем отношении к России она высказалась на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства (EDA), сообщает Reuters.

«Люди говорят, что я "ястреб России". Я думаю, что я просто реалистично к ней отношусь», — сказала дипломат во время выступления.

Ранее глава евродипломатии заявила, что европейское объединение не отменит санкции против России. Таким образом политик отреагировала на призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к Европе «выбросить санкции в окно». Она подчеркнула, что рестрикции являются инструментов давления на Москву, поэтому они «совершенно необходимы».