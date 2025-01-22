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12:10, 22 января 2025Мир

Каллас высказалась о своем отношении к России

Каллас: Я не ястреб России, а просто реалистично к ней отношусь
Семен Александров (редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Antti Aimo-Koivisto / Globallookpress.com

Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отказалась называть себя «ястребом России». Так о своем отношении к России она высказалась на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства (EDA), сообщает Reuters.

«Люди говорят, что я "ястреб России". Я думаю, что я просто реалистично к ней отношусь», — сказала дипломат во время выступления.

Ранее глава евродипломатии заявила, что европейское объединение не отменит санкции против России. Таким образом политик отреагировала на призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к Европе «выбросить санкции в окно». Она подчеркнула, что рестрикции являются инструментов давления на Москву, поэтому они «совершенно необходимы».

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